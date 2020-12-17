اعتقال وكيل عارضات أزياء فرنسي متهم بالتورط في قضية الملياردير جيفري ابستاين

ألقت السلطات الفرنسية القبض على وكيل عارضات الأزياء جون لوك برونيل، الذي كان مطلوبا في إطار قضية الملياردير الأمريكي المنتحر جيفري ابستاين.

وتم توقيف برونيل، الأربعاء، في مطار شارل ديغول، حين كان يستعد للتحليق في اتجاه داكار، حسب موقع ”7/7 “ الذي أسند الخبر إلى مصادره الخاصة من داخل المطار.

وكان المتهم مختفيا عن الأنظار منذ سنوات، باستثناء حضوره لحفل في بلدة لوفالوا-بيري خلال شهر تموز يوليو 2019.

واعتقل الصديق السابق لابستاين بناءً على تهم وجهتها له النيابة العامة في باريس، وهي ”الاغتصاب والاعتداء الجنسي خصوصا على قاصرات، والتحرش الجنسي وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار بالبشر“.

وفي الولايات المتحدة، اتهمت مشتكيتان على الأقل وكيل العارضات الستيني بأنه كان يلعب دور الوساطة لجيفري ابستاين، بجلبه فتيات قاصرات من أوساط فقيرة إلى أمريكا، بعد أن يمنيهن بعمل في مجال عرض الأزياء.

وعثرت شرطة فلوريدا على رسائل مشبوهة صادرة عنه، إحداها تم تدوينها 2005، وجاء فيها: ”لديه أستاذة لك، لتعلمك كيف تتكلم الروسية، لديها 28 عاما، وليست شقراء“.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا حول برونيل، مؤسس وكالتي ”كارين موديلز“ و“ MC2 موديل مانادجمنت“، لاحتمال وجود قاصرات فرنسيات بين الضحايا، خصوصا أن ابستاين يمتلك شقة في شارع فوش وسط حي باريسي راقٍ.

وعبّرت عارضة أزياء هولندية تدعى ”تيسيا هويسمان“ عن سعادتها بخبر اعتقال الرجل. وقالت: ”إنه خبر عظيم، لقد بكيت من الفرح.. شهدت ضده 11 امرأة بعدي، أتمنى أن يكون لدى الشرطة ملفات مع ضحايا أحدث“.

وقالت آن- كلير لوجون، محامية عدد من الضحايا: ”تنتظر الضحايا منذ وقت طويل إلقاء القبض على جون لوك برونيل، وقد استقبلن هذا الاعتقال بارتياح وثقة في المتابعات القضائية التي ستتم.. أخيرا صار لكلمتهن معنى“.

إضافة إلى برونيل، ”فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا ثانيا يستهدف وكيل عارضات أزياء آخر، بناءً على شكوى اغتصاب تقدمت بها 4 نساء“، في إشارة إلى بجيرالد ماري، المدير السابق للوكالة الشهيرة ”إيليت“.