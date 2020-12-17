"التمييز" الكويتية تبرّئ الشاعر فاضل الدبوس من تهمة الإساءة للشيعة وتكتفي بتغريمه

قضت محكمة التمييز الكويتية بالامتناع عن عقاب الشاعر المثير للجدل فاضل الدبوس، المتهم بإثارة الفتنة وازدراء الطائفة الشيعية في الكويت، بقصيدة اعتبرت مسيئة لآل البيت عليهم السلام.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق الشاعر مع إلزامه بحسن السلوك لمدة عامين وبكفالة 5000 دينار (16500 دولار)، وفقا للحساب الأمني ”أمن ومحاكم“، المختص بنقل آخر الأخبار الأمنية والأحكام القضائية.

https://twitter.com/mediacourt/status/1339521812074475520?s=20

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحجز الشاعر الدبوس لمدة يومين بعد تقديم شكوى ضده من قبل جهاز أمن الدولة؛ ”بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية وازدراء فئة من فئات المجتمع“.

وتم آنذاك إخلاء سبيل الشاعر بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (6500 دولار)، لتقضي محكمة الجنايات، بمنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ببراءته من التهمة.

وسبق أن تعرض الشاعر الدبوس لمحاكمات في قضايا سابقة، بعد اتهامه بمخالفة الآداب العامة من خلال مواقع التواصل، فضلا عن اتهامه بإثارة الفتنة قبل نحو ثمانية أشهر، بعد إساءته إلى المرجع الشيعي علي السيستاني، حيث تم حجزه إثر هذه التهمة، ثم أفرج عنه بكفالة مالية.