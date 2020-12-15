الإمارات.. شرطة الشارقة تضبط عصابة حاولت بيع أكثر من مليون قرص مخدر

أعلنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضبط عصابة مكونة من 9 أشخاص، وإحباط محاولة بيع وترويج أكثر من مليون قرص مخدر من نوع ”زينكس“، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 15 مليون درهم (ما يعادل 4,109,000 دولار).

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم، إن معلومات وردت حول العصابة وقيامها بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة؛ بهدف توزيعها على مجموعة من المروجين في أقل من 24 ساعة، عبر اتصالات سرية بينهم.

وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية، وإثر تحريات تم تحديد هوية أفراد العصابة، وتتبع تحركاتهم ومعرفة مكان تواجدهم، وتم إلقاء القبض عليهم بعد وضع خطة محكمة للإيقاع بهم، حيث تبين أن عددهم 9 أشخاص من جنسيات آسيوية، وبحوزتهم كمية من الأقراص والعقاقير المخدرة، والتي تزيد على المليون قرص مخدر من نوع (زينكس)، وتقدر قيمتها السوقية بـ15 مليون درهم.

وأقر المتهمون بالتحقيقات نيتهم ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها في مختلف إمارات الدولة، تمهيدًا لترويجها.