مشاجرة بالأسلحة بين نائبين عراقيين بسبب "تبليط شوارع" (فيديو)

اندلعت مشاجرة، استخدم فيها الرصاص الحي، اليوم السبت، بين نائبين في البرلمان العراقي، على خلفية حملة ”تبليط الشوارع“ في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، ما أوقع إصابات في صفوف حماية الجانبين.

وقدم النائب عن تحالف القوى العراقية كريم أبو سودة لتفقد مشروع تقوم به الحكومة لتبليط عدد من شوارع قضاء أبو غريب، بالتزامن مع قدوم النائب الآخر عن الجبهة العراقية طلال الزوبعي.

وطالب أحد النائبين زميله بمغادرة المنطقة، قبل أن يتطور ذلك إلى ملاسنة كلامية، تحولت إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء.

#العراق

شجار مسلح بين النائبين "طلال الزوبعي" و "كريم ابو سودة" خلال تواجدهما في أبو غريب لتبليط أحد الشوارع. pic.twitter.com/farmZKUFTc — Mustafa AL Dulaimi الحساب الثاني (@Mustafa2m7g24) December 12, 2020

#العراق

شجار بين النائبين "طلال الزوبعي" و "كريم ابو سودة" خلال تواجدهما في أبو غريب لتبليط أحد الشوارع… حسب الأنباء الشجار بالأسلحة. pic.twitter.com/BHLl0ECpnb — Mustafa AL Dulaimi الحساب الثاني (@Mustafa2m7g24) December 12, 2020

#العراق

شجار مسلح بين النائبين "طلال الزوبعي" و "كريم ابو سودة" خلال تواجدهما في أبو غريب لتبليط أحد الشوارع. pic.twitter.com/farmZKUFTc — Mustafa AL Dulaimi الحساب الثاني (@Mustafa2m7g24) December 12, 2020

وبعدما اشتد الخلاف تدخلت حماية النائبين وأطلقتا النار بشكل كثيف في الهواء، ما أدى إلى إصابة في صفوف الحراس دون وقوع قتلى.

وذكر مصدر لـ“إرم نيوز“ أن ”رئاسة مجلس النواب تواصلت مع قيادة عمليات بغداد لفتح تحقيق في الحادثة، خصوصا أنها تسبب بخوف المواطنين في قضاء أبو غريب، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية في المنازل والمحال؛ بسبب إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي“.

فيديو عرگة #ابو_غريب التي حدثت بين نائبين .. السبب: اختلافهم على من ينسب فضل تبليط شوارع المنطقة.. وصارت طلقات بين حماية طلال الزوبعي وبين حماية كريم ابو سودة. pic.twitter.com/6lFl63Srp5 — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) December 12, 2020