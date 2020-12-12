12 ديسمبر

مشاجرة بالأسلحة بين نائبين عراقيين بسبب "تبليط شوارع" (فيديو)

مشاجرة بالأسلحة بين نائبين عراقيين...

اندلعت مشاجرة، استخدم فيها الرصاص الحي، اليوم السبت، بين نائبين في البرلمان العراقي، على خلفية حملة "تبليط الشوارع" في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، ما أوقع

المصدر: محمد عبدالجبار – إرم نيوز

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اندلعت مشاجرة، استخدم فيها الرصاص الحي، اليوم السبت، بين نائبين في البرلمان العراقي، على خلفية حملة ”تبليط الشوارع“ في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، ما أوقع إصابات في صفوف حماية الجانبين.

وقدم النائب عن تحالف القوى العراقية كريم أبو سودة لتفقد مشروع تقوم به الحكومة لتبليط عدد من شوارع قضاء أبو غريب، بالتزامن مع قدوم النائب الآخر عن الجبهة العراقية طلال الزوبعي.

وطالب أحد النائبين زميله بمغادرة المنطقة، قبل أن يتطور ذلك إلى ملاسنة كلامية، تحولت إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء.

وبعدما اشتد الخلاف تدخلت حماية النائبين وأطلقتا النار بشكل كثيف في الهواء، ما أدى إلى إصابة في صفوف الحراس دون وقوع قتلى.

وذكر مصدر لـ“إرم نيوز“ أن ”رئاسة مجلس النواب تواصلت مع قيادة عمليات بغداد لفتح تحقيق في الحادثة، خصوصا أنها تسبب بخوف المواطنين في قضاء أبو غريب، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية في المنازل والمحال؛ بسبب إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 