10 ديسمبر

الإعلامية الكويتية غادة الرزوقي تهدد بمقاضاة متداولي شائعة طلاقها

الإعلامية الكويتية غادة الرزوقي تهد...

أعلنت زوجة العميد عادل الحشاش، الإعلامية غادة الرزوقي، أنها ستلاحق "كل من تعرض لها أو تدخل في شؤونها وحياتها الخاصة، ونشر معلومات مغلوطة أو أساء لها"، عن طريق

المصدر: إرم نيوز

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أعلنت زوجة العميد عادل الحشاش، الإعلامية غادة الرزوقي، أنها ستلاحق ”كل من تعرض لها أو تدخل في شؤونها وحياتها الخاصة، ونشر معلومات مغلوطة أو أساء لها“، عن طريق محاميها الذي قامت بتوكيله.

ونشرت الرزوقي، بيانا عن المحامي عبر حسابها في موقع ”تويتر“، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات، ومعلقة: ”عادل الحشاش زوجي وحبيبي وراح يظل زوجي وحبيبي طول العمر“.

وتداول كويتيون شائعات عن طلب الرزوقي الطلاق من زوجها الحشاش، المتهم في قضية ضيافة الداخلية.

ووفق الشائعة فإن ”الحشاش بعد علمه بطلب زوجته الطلاق منه، أخذ يصرخ ويقول إنه يريد الذهاب للنيابة العامة لكشف أملاك غادة في تركيا ولندن ورقم حساباتها في نيويورك“، مضيفا أن ”هذي فلوس الدولة ولازم ترجعها“.

وتعد قضية ضيافة الداخلية، إحدى أكبر قضايا الفساد التي كشفت عنها السلطات الكويتية، وأدانت الجنايات في أغسطس/آب، العميد الحشاش بـ30 عاما سجنا وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار (400 مليون دولار)، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها وعزله.