طفلة عمرها 12 عاما تضع توأما عقب تعرضها للاغتصاب

وضعت طفلة أرجنتينية تبلغ من العمر 12 عامًا، توأما بعد تعرضها لحادثة اغتصاب، وبعد حرمانها من حقها في الإجهاض القانوني.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن السلطات في محافظة خوخوي الأرجنتينية، أجبرت الطفلة الصغيرة على استكمال الحمل حتى وضعت الطفلين بعملية قيصرية ناجحة في مستشفى هيكتور كوينتانا.

ووفقًا للصحيفة فإن دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين تتبع قوانين وقيودا صارمة متعلقة بقضية الإجهاض.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الطفلة التي تعرضت لهذا الحادث البشع، ولا هوية مغتصبها، واكتفت الصحيفة بتحديد عمرها ومكان إقامتها في مدينة مونتريكو، الموجودة بشمال غرب الأرجنتين.

وأبدى الأطباء في المستشفى الذي وضعت فيه الفتاة مولوديها اعتراضهم على قرار السلطات بحرمان الفتاة من حقها القانوني في الإجهاض.

وأفادت الصحيفة، بأن الإدارة الوطنية المسؤولة عن الصحة الجنسية قدمت حلًا لمشكلة هذه الفتاة للحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية عن طريق منح الإجهاض القانوني لها، ولكن السلطات المحلية رفضت الاقتراح ونزعت هذا الحق عن الفتاة.

ونُشر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم السلطات والدولة بظلم الفتيات اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي، وعدم توفير إجراءات تحميهن بعد ذلك.

ولا تضع القوانين والتشريعات القانونية في الأرجنتين إطارا زمنيا محددا للإجهاض، لكن السلطات والمسؤولين يقومون بإجراءات تعسفية من أجل إعاقة الأمر.

وتوضح هذه الحادثة صعوبة تحقيق الإجهاض القانوني في الأرجنتين الذي كانت قوانينه في السابق تنص على أن الحمل لا يتم إنهاؤه إلا إذا كانت حياة السيدة في خطر، ولكن في العام 2019 أصدرت الأرجنتين قانونًا جديدًا يمنح ضحايا الاغتصاب الإجهاض القانوني.

والجدير بالذكر أنه في المحافظة مسقط رأس الفتاة الضحية، سُجلت 685 ولادة لمراهقات منها 20 حالة لفتيات تعرضن للاغتصاب تتراوح أعمارهن ما بين 10 و14 عاما.