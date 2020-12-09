نزاع قضائي نادر بين رجل أعمال سعودي وابنه على مؤسسة مجوهرات‎

لجأ رجل أعمال سعودي، إلى القضاء، لإثبات ملكيته في مؤسسة للذهب والمجوهرات وممتلكات أخرى بعد أن أنكر ابنه الذي يعمل معه في تلك المؤسسة، تلك الملكية في واحد من النزاعات القضائية النادرة في البلاد.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إن الأب كتب مؤسسة للذهب والمجوهرات، تمتلك عدداً من الفروع، باسم ابنه، كونه ابنه الوحيد في ذلك الوقت، لكنه تراجع عن تلك الخطوة فيما يبدو لاحقاً، ليصطدم برفض الابن.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة التجارية في مدينة جدة، قضت بثبوت شراكة الأب مع ابنه في مؤسسة للذهب والمجوهرات، بعد أن ماطل الابن في حقيقة نسب الشراكة بينهما، ما يضمن للابن الحصول على النسبة الأكبر للتحكم في المؤسسة دون اعتراض أبيه.

وأضافت أن الأب طالب المحكمة بإثبات شراكته بنسبة 90% في تلك المؤسسة، بجانب العقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات نسبة 10% لابنه، وهي النسبة المتفق عليها مقابل إدارة الابن للمؤسسة.

وأوضحت أن الابن أنكر الاتفاق، وأنكر أي شراكة مع والده، مشيراً إلى أنه بدأ نشاطه وحصل على رخصة محل لبيع المعادن الثمينة، إلا أن تطابق أقوال الشهود والقرائن، أثبتت صدق الأب المدعي، إضافة إلى أدائه اليمين، ما دفع المحكمة للحكم لصالحه.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية رجل الأعمال وابنه، لكن محاكم البلاد التي تشهد نزاعات قضائية عائلية حول الميراث أو التجارة أو الخلافات الزوجية، شأن كل دول العالم، نادراً ما تشهد نزاعاً طرفيه أب وابنه ينتميان لطبقة رجال الأعمال.