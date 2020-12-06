الكويت.. انتحار شاب من البدون شنقاً داخل مركز أمني

كشف مصدر أمني في الكويت، عن إقدام شاب من فئة غير محددي الجنسية (البدون) على الانتحار شنقاً داخل مركز أمني في ظروف غامضة.

وقال المصدر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية: ”إن الشاب من مواليد 1988 وقد انتحر مساء الأحد في نظارة مخفر الوفرة، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة، دون ورود أي معلومات أخرى عن أسباب تواجد الشاب بالمركز الأمني“.

وأثارت حادثة انتحار الشاب تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء ”البدون“ والمتضامنين مع قضيتهم التي تعتبر من أبرز القضايا الشائكة في البلد الخليجي الذي اختار أعضاء برلمانه الجديد يوم أمس، متأملاً منهم أن يساهموا بحل الملفات العالقة ومنها ملف هذه الفئة.

لاحول ولاقوة إلا بالله

إلى متى هذا الظلم والقهر؟

إلى متى هذه المعاناة والفواجع؟

والله وبالله مايحدث لهذه الفئة أمر كارثي جداً!! قبح الله كل مسؤول ظالم وعنصري أجرم بحق #البدون

قضية إنسانية تعمدت الحكومات تعقيدها وعدم حلها وتفرغ أغلب النواب للمتاجرة بها!#انتحار_بدون_بمخفر_الوفره — محمد جوهر حيات (@m_joharhayat) December 6, 2020

وتحت وسم #انتحار_بدون_بمخفر_الوفره عبَر النشطاء عن استياءهم لما آلت إليه أوضاع ”البدون“، وفق قولهم، مستذكرين حوادث انتحار أخرى لشبان من هذه الفئة وقعت على فترات متفاوتة خلال الأعوام القليلة الماضية وآخرها قبل عدة أشهر، والتي أسندوها إلى الظروف التي يعيشونها لحرمانهم من الجنسية الكويتية، خلافاً للرواية الرسمية التي كانت تكشف عن خلفيات خاصة بالمنتحرين.

لم يكن المنتحر الأول من بين صفوف "البدون"، فهل آن الأوان أخيرا كي نتكاتف كمجتمع ليكون المنتحر الأخير؟ #انتحار_بدون_بمخفر_الوفره — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) December 6, 2020

وتعبيراً عن حالة الرفض لوضع هذه الفئة، ردد بعض النشطاء والحقوقيون بغضب عبارة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة السابق والذي فاز بعضوية مجلس الأمة الجديد بنسبة عالية، والتي قال بها ”أن تكون بدون في الكويت خير من أن تكون مواطن في أي بلد آخر“.

وتستمر مآسي هذي القضية التي يجب إنهاءها عبر دمج هذا الجزء من شعبنا بالمجتمع الكويتي، حقوقه الإنسانية لابد أن تعود له وأهمها حقوقه الإنسانية كالعمل والسكن والتعليم والتطبيب وحرية التنقّل وعلى رأسها حق المواطنة! #انتحار_بدون_بمخفر_الوفرة — د. فواز فرحان (@fawazfarhan) December 6, 2020

وفي عام 2019 وقعت ثلاث حالات انتحار بين أبناء ”البدون“ في فترات متفرقة كانت الأولى في شهر تموز/ يوليو لشاب يدعى عايد حمد مدعث، في حين شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حالتي انتحار في يوم واحد للشاب بدر الفضلي والآخر زايد العصمي وهو خمسيني.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.