تقرير: صهر ترامب ليس متهما في قضية "رشوة العفو الرئاسي"

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أسماء الشخصيات الذين تحقق معهم وزارة العدل بشبهة أنهم ساعدوا جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الرئيسي، بجريمة رشوة للحصول على عفو رئاسي.

وكان قاض فيدرالي قد باشر التحقيق فيما وُصف بأنه ”وثائق عن مخطط مؤامرة رشوة“ حصلت في الصيف الماضي، وتم حذف أسماء المشتبه بهم.

في التفاصيل الجديدة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مطورًا عقاريًا مليارديرا هو سانفورد ديلر، استعان بمحامٍ لجاريد كوشنر هو آبي لويل، وجامع تبرعات للرئيس دونالد ترامب، هو إليوت برويدي، في مخطط مشتبه به للحصول على عفو رئاسي عن طريق الرشوة.

صحيفة بيزنيس انسايدر، نقلت بدورها بيانا لمسؤول في وزارة العدل أكد فيه أنه ”لم يكن أي مسؤول حكومي حالي موضوعا أو هدفا للتحقيق الذي تم الكشف عنه في هذا الملف“. وهو ما يضع كوشنر شخصيا خارج التهمة حتى الآن.

وكان تقرير نيويورك تايمز قد أشار الى أن التحقيق بدأ بعد أن استعان الملياردير ديلر بمحامي كوشنر، آبي لويل، وبجامع التبرعات لحملة ترامب، برويدي، بهدف السعى للحصول على العفو عن هوو باراس الذي أدين بالتهرب الضريبي والاحتيال في الضمان الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن الملياردير ديلر توفي في شباط/ فبراير 2018 ، ”ولا يوجد دليل على أن الجهود استمرت بعد وفاته“.