فلسطيني يسحق رأس زوجته بحجر رحى

اتهمت الأجهزة الأمنية في الناصرة بفلسطين، رجلا (62 عاما) بسحق رأس زوجته حتى الموت خلال نومها.

ووفق موقع ”الطيبة نت“ المحلي، فإن المتهم كان قد تزوج من الضحية قبل 4 سنوات وليس لديهما أطفال، ونشأت خلافات بينهما من جهة، وبين أولاده من زواجه السابق من جهة أخرى.

وإثر ذلك، قدم المتهم وزوجته الضحية عددا من الشكاوى ضد أبنائه، ما أدى إلى صدور حكم بإبعاد المتهم عن محل إقامته، فاضطر للانتقال إلى منزل أخته في قرية أخرى.

واعتادت الضحية على الذهاب إليه والبقاء معه بين الحين والآخر، وبينما كانت مقيمة معه، اندلع نقاش حاد بينهما، اتهم المتهم خلاله المجني عليها بأنها مصدر خلافاته مع أبنائه، وطالبها بالتراجع عن شكواها ضد ابنه، ثم هددها بضربها بالفأس.

وبسبب تهديد المتهم، تركت زوجته المنزل وذهبت للعيش مع شقيقتها في قرية أخرى، وبعد مغادرتها، حاول المتهم إعادتها واعتذر منها، فوافقت المجني عليها على العودة والعيش معه.

وبعد عودتها، دخل عليها وهي نائمة وحطم رأسها بحجر رحى وزنه 16 كيلوغراما.

ووفق التحقيقات، فإن للمتهم سجلا جنائيا سابقا من جرائم عنف وتهديدات.