اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب يكشفان للمرة الأولى تفاصيل "الفيديو المرعب"

نشر اليوتيوبر المصري أحمد حسن، وزوجته زينب، مقطع فيديو عبر قناتهما الرسمية على موقع ”يوتيوب“ كشفا فيه لأول مرة تفاصيل ”الفيديو المرعب“ والذي ظهرت فيه طفلتهما ”أيلين“.

وقال أحمد حسن في الفيديو :“يا جماعة إحنا بس هنتكلم في الفيديو اللي سبب المشكلة.. الفيديو عادي جدا ومفيهوش أي حاجة.. فيه مقالب كثير بتحصل من دي حول العالم.. بل بالعكس في برنامج بره بيجبوا الأب والأم ويغيروا شكلهم ويشوفوا رد الفعل“.

وأضاف: ”زينب مغيرتش وشها.. وأيلين مقعدتش تصرخ وتصوت زي الناس ما قالت.. ولا سيبناها تعيط لحد ما تنام.. أساسا ده كان وقت نومها والفيديو كله كان هزار وضحك مع بنتنا.. أيلين دي بنتي حتة مننا.. انتوا متخيلين محدش هيخاف عليها أكثر مني ومن أمها“.

وتابع :“في أطفال كتير في الشارع محتاجين مننا نهتم بيهم.. في كل يوم في إشارات المرور آلاف الأطفال ليس لهم مأوى.. المفروض كلنا نتكاتف مع بعض عشان ننقذهم.. معلش الدنيا اتقلبت على فيديو بنتنا اللي هي أساسا روحنا.. احنا طبعا بنوجه كل الاحترام للمجلس القومي ودورهم إنهم يقومونا وبنشكرهم“.

وشغل الثنائي الجدل عبر مواقع التواصل، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على اليوتيوبرز أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر مقاطع الفيديو عبر قناتهما الرسمية على ”يوتيوب“.

وجاء اعتقال اليوتيوبر المصري وزوجته، بناء على إذن من النيابة العامة في مصر، بعد تقديم المجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغا ضدهما بسبب نشر فيديوهات واستغلال طفلتهما.

واستمعت النيابة المصرية، لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي اعتبر أن أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة، وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من ورائها بنشر فيديوهات، وصفها بـ“المسيئة“ إلا أنه تم الإفراج عنهما بكفالة بعد تعهدهما بعدم المتاجرة بطفلتهما.