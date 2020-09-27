إيراني يحرق عيادة طبية بعد رفض معالجته (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن رجلًا في مدينة شيراز جنوب البلاد قام، اليوم الأحد، بإضرام النار في عيادة طبية بعدما رفض الأطباء معالجته لعدم توافر المال لديه.

وقال موقع ”آزادي“ المحلي، إن الرجل واجهته مشكلة بتوفير مبلغ مالي للعلاج، وراجع عيادة كيمياء الطبية في مدينة شيراز، حيث تشاجر مع طبيب بعدما رفض معالجته.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن“الشخص المريض خرج من مركز العيادة وقام بإشعال النار فيها، ولم يصب أحدٌ، وجرى إخماد الحريق لكن مبنى العيادة الطبية تضرر“.

وقال مساعد نائب قائد الشرطة في مدينة شيراز، العقيد كاووس محمدي، ”إن شخصًا يبدو أنه يعاني من مرض عقلي هرب هذا الصباح بعد أن أشعل النار في عيادة طبية في شيراز“.

وأضاف:“قام الرجل الذي يبلغ من العمر 32 عامًا برش مادة البنزين على العيادة وإضرام النار فيها، وجهود اعتقال هذا الشخص من قبل شرطة محافظة فارس مستمرة“.

بیماری در شیراز، یک ساختمان پزشکی را به آتش کشید.به گفته

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی حکومتی درفارس: فردی که مشکل برای پرداخت هزینه ویزیت درمانی با پزشک خود دچار مشکل شده و ساختمان را به آتش کشیده است.بیمار متواری شده ،‌دراین آتش سوزی به کسی آسیبت نرسیده است pic.twitter.com/0EhJUloAo3 — garni (@garni1015) September 27, 2020

من جانبه، قال رئيس إدارة إطفاء شيراز محمد مهدي قانع، إن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات، وتم إنقاذ شخص واحد فقط كان محاصرًا في مكان الحريق.