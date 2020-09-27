مصر.. كشف تفاصيل مثيرة في واقعة المدرس المتحرش

كشفت التحقيقات في واقعة المدرس المُسن المتحرش بطفلة صغيرة في مصر أثناء إعطائه درسا خصوصيا لها، تفاصيل مثيرة لا سيما طريقة إلقاء القبض على المتهم.

أوضحت التحريات أن الفيديو تم تصويره بهاتف محمول من شُرفة منزل مجاور للمنزل محل الواقعة، إذْ ظهر المُسن وهو يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها في غرفة مغلقة.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية وصلت إلى منزل الطفلة واستجوبت والدة الضحية التي تبين أنها لم تكن على علم بالواقعة وسط حالة من الخوف بوجود قوة أمنية بمنزلها، ما جعل الخوف يتسلل إليها متسائلة عن ابنتيها.

وشاهدت ”الأمْ“ مقطع الفيديو من جانب رجال المباحث وأصيبت بالفزع، وحاولت التهجم على الجاني بعدما تم القبض عليه أمامها واعترف بالواقعة لضابط المباحث.

وأوضح محضر الشرطة أن الأم تعمل بائعة خضار في منطقة مساكن السبعين بالمقطم ولديها طفلتان تعولهما.

وقالت في محضر الواقعة أن المسن ”المتحرش“ معروف بالمنطقة، موضحًة أنها تعامله كوالدها وعندما علمت منه منذ عدة أشهر أنه يتقن اللغة الانجليزية، ولا يوجد له عمل حاليًا بعدما كان ”تاجر خردة“ استعانت به بأن يعطي ابنتها البالغة 9 أعوام درسًا خصوصيًا في هذه المادة.

وأكدت أن المدرس يتردد على منزلها مرة واحدة أسبوعيًا وفي يوم الحادث ذهبت لشراء بعض احتياجاتها المنزلية، وشراء الخضار لبيعه كما اعتادت إلا أنها فوجئت بالقوة الأمنية عقب عودتها.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتحرش المسن بالطفلة في المقطم يعمل تاجر خردة وليس معلمًا، تأكيدًا لرواية والدة الضحية، وأنه يجيد اللغة الإنجليزية.

وأشارت التحريات أن المتحرش ”أرمل“ ولديه 4 أبناء ويبلغ عمره 76 عامًا، ويقيم بمفرده بعد وفاة زوجته وزواج أبنائه.

واتخذت الأجهزة الأمنية قرارًا عقب الفحص والتحريات بحبس تاجر الخردة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بطفلة، على أن تُستكمل التحقيقات معه.