مصر.. القبض على المدرس المتحرش بطفلة أثناء درس خصوصي (فيديو)

أكدت مصادر أمنية فجر اليوم، القبض على مدرس مسن ظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زعموا أنه يوثق تحرش المدرس بطفلة صغيرة داخل غرفة نوم، أثناء إعطائه درسًا خصوصيًا لها.

المقطع تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وطالب كثيرون بأنه حال التأكد من الواقعة، أن يتم إعدام المسن، حتى انتشر هاشتاغ على ”تويتر“ يحمل اسم ”الإعدام للمدرس المتحرش“.

الواقعة تم تصويرها من أحد الأشخاص الذي كان متواجدًا على بعد مسافة من نافذة الغرفة، التي رأى منها ما فعله الرجل المسن بالطفلة.

https://www.instagram.com/p/CFk2ebwhUKw/?utm_source=ig_web_copy_link

وتسبب المقطع في غضب عارم على مواقع التواصل، حيث طالب البعض بتغليظ عقوبة المتحرشين بالأطفال، لتصل إلى حد الإعدام، فيما شدد آخرون على ضرورة متابعة الأسر لأطفالهم أثناء تواجدهم مع آشخاص آخرين، حتى لا تتكر مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وقال حساب باسم ناصر السعيد ”مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده

لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسا طفلة بريئة

اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام“.

مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده

لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسا طفلة بريئة

اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام#اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/SITJ5J9d2K — 🇪🇬Nasar Elsaid 🇦🇹🏹 (@ElsaidNasar) September 25, 2020

بينما طالب حساب باسم أحمد الأصلي، بعدم تعميم جرم الاغتصاب على المدرسين، رافضا إعطاء وصف مدرس على المتحرش الذي ظهر في الفيديو، ”أتمني لما تكتب #اعدام_المدرس_المتحرش بلاش تجمع وتذكر كل المدرسين ، لأن عقلك السوي الناضج دا اللي ساهم في تكوينه كان مدرس ، إحنا مؤيدين تماما اي حاجه ضد القذر دا ، في الحقيقة هو مش مدرس ولا ينفع يتوصف بكدا ولا ينفع أصلا يتقال عليه بني ادم“.

أتمني لما تكتب #اعدام_المدرس_المتحرش بلاش تجمع وتذكر كل المدرسين ، لأن عقلك السوي الناضج دا اللي ساهم في تكوينه كان مدرس ، إحنا مؤيدين تماما اي حاجه ضد القذر دا ، في الحقيقة هو مش مدرس ولا ينفع يتوصف بكدا ولا ينفع أصلا يتقال عليه بني ادم pic.twitter.com/2U6C1Q6fFw — أحمد الأصلي Ahmed Alasly (@AhmedAlasly15) September 25, 2020

وألقى حساب باسم خالد مصطفى، باللوم على والدي الطفلة قائلا ”المدرس الفاجر دا قافل الباب على نفسه مع البنت وبدل ما يعلمها بيتحرش بيها والأهل قاعدين مش حاسين بحاجة

حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه وكلنا بنطالب بإعدامه“.

المدرس الفاجر دا قافل الباب على نفسه مع البنت وبدل ما يعلمها بيتحرش بيها والأهل قاعدين مش حاسين بحاجة

حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه وكلنا بنطالب بإعدامه#اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/VqunICbo8X — khaledmostafa (@khaledm31703006) September 25, 2020

واستجابت الداخلية المصرية لمطالب المتابعين، حيث تم فحص الفيديو وألقي القبض على المتهم وهو يخضع للتحقيق حاليا.