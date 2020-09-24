بعد خطفه وسرقة أمواله.. مواطن فلسطيني يقتل تاجرا ويدفنه في منزله

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطن قام بخطف تاجر عملة وسرقة مبلغ مال كبير كان بحوزته، ومن ثم دفنه في منزله بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي: إن ”المباحث العامة بالشرطة تلقت ظهر اليوم الخميس إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخانيونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عامًا“.

وأشار في تصريح صحفي إلى أنه ”بعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عامًا“.

وأضاف البطنيجي ”أنه خلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة (البشيتي) وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله“.

وأوضح أن المباحث العامة صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ويمر قطاع غزة في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وأوضاع معيشية صعبة، زادت من مستوى الجريمة في أوساط المواطنين في القطاع، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر.