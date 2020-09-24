"الإنتربول" يسلم مصر ثلاثة مطلوبين في "قضية فيرمونت"

أفادت وزارة الداخلية المصرية بأن ثلاثة من المتهمين المطلوبين بقضية الفيرمونت، وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي، بعدما تم ضبطهم من قبل الإنتربول الدولي.

وأوضح بيان للوزارة أن المتهمين الثلاثة هم: أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

و“قضية الفيرمونت“ التي أثارت جدلا واسعا وشغلت الرأي العام المصري، هي جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها ابنة النائبة المصرية نهى العمروسي في فندق فيرمونت نايل سيتي، بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في واقعة ”فندق فيرمونت“.