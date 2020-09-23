القبض على سعودي أسقط العلم الوطني من مركبته.. وهذه عقوبته

ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن في العقد الثاني من عمره؛ لتعمُّده إسقاط العَلَم الوطني من مركبته أثناء سيره في أحد شوارع محافظة وادي الدواسر.

ونقلت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية التي أوردت الخبر عن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس قوله إن المواطن قام بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ”يعدُّ جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

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وينتظر الشخص الذي أسقط العلم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٣ آلاف ريال، كما تنص المادة العشرون من قانون العلم السعودي.

وحذرت النيابة العام السعودية مؤخرًا من إسقاط، أو إعدام، أو إهانة العلم الوطني، أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر بأية طريقة، مذكرة بأن صاحب هذا الفعل سيلقى العقوبة التي ينص عليها القانون.

يذكر أن السعودية احتفلت، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني الـ90، بأكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة، وعدد من الفعاليات.