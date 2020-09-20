المغرب.. القبض على نجل داعية مشهور بتهمة تعاطي المخدرات

ألقت الشرطة المغربية في مدينة مراكش القبض على 3 أشخاص بتهم حيازة وتعاطي المخدرات، بينهم أسامة المغراوي نجل الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي رئيس جمعية ”الدعوة إلى القرآن والسنة“.

وذكرت الصحافة المحلية أنه تمت إحالة المعتقلين يوم أمس السبت، إلى النيابة العامة، بسبب تعاطي مادة ”الكوكايين“ المخدرة، وانتحال صفة قاضي.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش، إيداع الموقوف بسجن ”لوداية“ في المدينة على ذمة التحقيق.

ويعتبر الشيخ المغراوي من الدعاة المعروفين في المغرب، وورد اسمه في قضية مقتل السائحتين الإسكندنافيتين نهاية عام 2018، لأن اثنين من القتلة درسوا بدار القران، التي يرأسها في مراكش.