مصر.. البصمة الوراثية تحسم هوية المتهم بقضية "الطالبة المغتصبة"

أصدر النائب العام المصري، اليوم الأحد، قرارا بحبس المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الطالبة المغتصبة”، وذلك بعد ثبوت جريمته بالبصمة الوراثية التي شغلت الرأي العام.

وجاء قرار النائب العام بالحبس 4 أيام ضد ”م.ع.خ“ المتهم بمواقعة المجني عليها ”أمل عبد الحميد“ بالإكراه، بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إثر تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

وأوضح بيان النائب العام، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة الصغيرة، تطابقت في جميع المواقع الوراثية للمتهم والمجني عليها، الأمر الذي يعني ثبوت الجريمة ونسب الطفلة للمتهم.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الطالب وذلك بعد إيجابية تحليل البصمة الوراثية DNA، وثبوت نسب الطفلة له في محافظة الدقهلية.

وتفجرت الواقعة في الأيام الماضية، وشغلت الرأي العام، حين تم تداول عدة مطالبات للفتاة أمل عبد الحميد، بالتحقيق مع شخص واقعها كرها عام 2018.

وكانت الفتاة قد طالبت بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو بحقه، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، لإثبات نسب الطفلة المذكورة.