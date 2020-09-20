نكاية بزوجته.. مصري يعذب أطفاله ويجبرهم على شراء المخدرات

تجرد رب أسرة بمحافظة الجيزة المصرية من مشاعر الأبوة عندما أقدم على تعذيب أطفاله الثلاثة بالضرب والسب وإجبارهم على شراء المخدرات نكاية في زوجته.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب والقذف والضرب على أطفاله بقسوة، وسط استغاثة الأطفال من داخل شقة سكنية.

وكشفت التحقيقات أن المعتدى عليهم (3 أطفال بسن 11 ، 12 ، و14 عاما) وأن الفاعل هو والدهم إذ قام وشقيقته بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية بها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجية بينهما.

واستدعت جهات التحقيق الزوجة التي أقرت أنها تركت منزل الزوجية من نحو 9 أشهر ومقيمة لدى والدها نظرا للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال يقيمون مع والدهم.

وأكدت أنه اعتاد تعنيف الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرا لإدمانه تعاطي المواد المخدرة، حتى فقد أحد الأطفال النطق لمدة شهر بسبب قسوة التعذيب.

وأضافت أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولي على أموالها التي تتربحها من تجارة بيع الملابس لإنفاقها على شراء المخدرات كرها عنها.

وبمناقشة الأطفال المجني عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم، وأضافوا أن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل.

واعترفت شقيقة المتهم بتصوير الواقعة بالاتفاق معه على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجته لتهديدها وحرمانها من الأطفال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.