المغرب.. اتهام مدرس بدار للقرآن باغتصاب 6 قاصرات (فيديو)

فتحت السلطات المغربية، السبت، تحقيقاً رسمياً في حق ”فقيه“ متهم بهتك عرض 6 فتيات قاصرات بإحدى القرى ضواحي مدينة طنجة شمال المملكة، فيما قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أنه تم تقديم المتهم وهو موظف ديني أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة؛ بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاماً بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيق فُتح على إثر تقديم شكايتين، واستناداً إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الدرك الملكي.

من جهتها، قررت ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان“ (غير حكومية)، تنصيب نفسها كطرف في هذه القضية من خلال تنصيب محامين للنيابة عن الأسر المشتكية.

وقال موقع القناة ”الثانية“ المغربية (رسمية)، مساء السبت، إن الفقيه والذي يشتغل بأحد الكتاتيب القرآنية، اعترف أمام المحققين بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدًا لهم أنه بالفعل كان يستغل الأطفال الذي يحفظهم القرآن جنسياً طيلة السنوات الماضية.