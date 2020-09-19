من أشهر متهمي الاختلاس بالكويت.. الحجز على ثماني سيارات مملوكة لفهد الرجعان

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم السبت، قرارا بضبط ثماني سيارات تعود ملكيتها للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، المتواجد خارج البلاد، والمتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، ”إنه تم ضبط السيارات الثمانية من قبل رجال المباحث وإحالتها إلى الحجز التحفظي بوزارة العدل“.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم: ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في شهر حزيران/ يونيو 2019، حُكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته؛ بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وأصدر القضاء البريطاني، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضية الرجعان، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.