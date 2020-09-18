السعودية.. قضية فساد في إحدى البلديات بأكثر من 12 مليون دولار

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن قضية فساد في إحدى البلديات التابعة للعاصمة الرياض، تقدر بأكثر من 45 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن معلومات توافرت لديها، أكدت“وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض“.

وأضافت:“باتخاذ الإجراءات اللازمة ثبتت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين تضخمت حساباتهم البنكية.. بعد التأكد من صحة المعلومات، استُصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم“.

وتابعت الهيئة:“عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليونًا و 960 ألفًا و 900 ريال، و 360 ألفًا لعملات أجنبية مختلفة“.

وأوضحت الهيئة أنه عُثر أيضًا بحوزة المتهمين على ”ما قيمته مليونان وخمس مئة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفًا و 225 ريالًا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح (مسدس)“.