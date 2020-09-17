محكمة الجنايات الكويتية تبدأ النظر بقضية النائب البنغالي المحتجز منذ أشهر

بدأت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، النظر بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة غسيل الأموال ودفع رشاوى التي أُسندت إليه إلى جانب متهمين آخرين وردت أسماؤهم في القضية التي تصدّرت الحديث الإعلامي خلال الأشهر الماضية بعد الزج باسم ضابط ونواب بارزين فيها.

ونظرت المحكمة بجلستها الأولى في القضية المتهم فيه 14 شخصا بينهم مواطن صاحب شركة لجلب العمال وهو متوارٍ عن الأنظار وهو المتهم الأول في القضية، إلى جانب النائب البنغالي الذي تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية ”إن المحكمة رفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم وحددت جلسة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنظر في القضية، بعد إصدار أمر بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بنغاليين حضروا أمام المحكمة اليوم كمتهمين بعد إخلاء سبيلهم بوقت سابق“.

المحكمة تقرر إلقاء القبض على 3 بنغاليين حضروا أمام «الجنايات» كمتهمين في جلسة قضية النائب البنغالي سبق وأن أخلت سبيلهم النيابة بكفالة 500 دينار ورفضت طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين أنكروا جميع التهم وحددت جلسة 1 أكتوبر لنظر القضية وصرحت للمحامين بتصوير ملف الدعوى pic.twitter.com/OWGnAXRcTw — الراي (@AlraiMediaGroup) September 17, 2020

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية قد كشفت بوقت سابق عن عدد المتهمين بالقضية وهم إضافة إلى المواطن المتواري عن الأنظار والنائب البنغالي، أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن، واللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد.

وتم إخلاء سبيل بعض المتهمين بوقت سابق بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز النائب البنغالي وأحد مواطنيه، واللواء الجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.

ولم يحضر النائبان سعدون حماد (المصاب بفيروس كورونا) وصلاح خورشيد جلسة المحكمة، حيث نقل حساب ”خبر عاجل“ عن محامي خورشيد طلبه من المحكمة بتوجيه كتاب من النيابة العامة إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة النيابية، بعد إشارته إلى أن المحاكمة تختلف عن التحقيق الذي تم رفع الحصانة عنهما بشأنه.

وكذلك طالب المحامي وفقا للحساب الإخباري بتقديم شهادة من مجلس الأمة تفيد بأن النائب صلاح خورشيد مخالط لنواب مصابين بفيروس كورونا وتعذر حضوره إلى جلسة المحكمة.

في قضية النائب البنغالي محامي النائب صلاح خورشيد يطلب من محكمة الجنايات توجيه كتاب الى المجلس عبر النيابة لرفع الحصانة النيابية لان المحاكمة تختلف عن التحقيق ويقدم شهادة من مجلس الامة تفيد ان خورشيد مخالط لنواب مصابين بفيروس كورونا وتعذر حضوره الجلسة pic.twitter.com/zIuHphFdsM — خبر عاجل (@Breakingkw) September 17, 2020

ونقلا عن صحيفة ”القبس“ فقد أنكر النائب البنغالي علاقته بالنائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بالرغم من تأكيده بوقت سابق بحسب تقارير محلية، ”دفع مبالغ مالية إلى النائبين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار، أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب خورشيد“.

وسبق أن نشرت صحيفة ”القبس“، في شباط/ فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة، إلى ”أن النائب المتهم بجمع أموال طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.