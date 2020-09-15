المغرب.. السجناء والمحامون يعاقبون قاتل الطفل عدنان

استقبل السجناء في أحد السجون المغربية، المتهم في قضية اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان ، باحتجاجات قوية، كما رفض المحامون الدفاع عنه.

وخلفت جريمة اغتصاب وقتل طفل يدعى عدنان في مدينة طنجة شمال المغرب، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلا كبيرا من قبل حقوقيين وإعلاميين ومشاهير في المملكة.

وأثارت القضية موجة مطالبات بتطبيق حكم الإعدام بحق الجاني، وذلك في ظل تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال خلال الآونة الأخيرة في البلاد.

وشهد سجن ”سات فيلاج“ الاثنين احتجاجات بمجرد وصول المتهم ، عبر من خلالها السجناء عن تنديدهم بالجريمة، مما اضطر مدير المؤسسة إلى وضعه في زنزانة انفرادية وفرض حراسة مشددة عليه.

المحامون بدورهم رفضوا تسجيل نيابتهم عن المشتبه به قصد الدفاع عنه.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، تأجيل الاستماع إلى المتهم لمدة أسبوعين ، بسبب الحالة النفسية الصعبة لوالد الضحية.

وهزت قضية الطفل عدنان الرأي العام و الشارع بالمغرب ،وبعث العاهل المغربي محمد السادس شخصيا برقية تعزية ومواساة لأسرته، استنكر من خلالها الفعل الشنيع الذي تعرض له الطفل البريء الذي لم يتجاوز الـ 11 من العمر.