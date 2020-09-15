"غسيل أموال المشاهير".. اتهام فاشينيستا بالإساءة لوزارة الداخلية والنيابة العامة بالكويت

تواجه فاشينيستا كويتية، اتهامات بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية التحقيق معها في قضية غسيل الأموال التي عُرفت إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير“ التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة.

وكشف حساب ”خبر عاجل“ في ”تويتر“ عن الاتهامات الموجهة إلى الفاشينيستا، قائلا ”مقاضاة فاشينيستا مشهورة أساءت إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية التحقيق معها في قضية غسيل أموال وتضخم حسابات“.

ولم يورد الحساب مزيدا من التفاصيل حول اسم الفاشينيستا المقصودة، أو طبيعة الإساءة التي وجهتها إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية.

مقاضاة فاشنستا مشهورة أساءت إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية التحقيق معها في قضية غسل أموال وتضخم حسابات pic.twitter.com/Gy48VvRFN0 — خبر عاجل (@Breakingkw) September 15, 2020

وقال عدد من النشطاء في ”تويتر“ إن الفاشينيستا المقصودة المتهمة بالإساءة للنيابة العامة هي خبيرة التجميل جمال النجادة، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، في حين أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفاشنيستا جمال النجادة: تلاحقون المشاهير الذين يملكون 3 مليون.. وتهدون أهل المليارات ؟ pic.twitter.com/8teFcFa6MH — المجلس (@Almajlliss) September 14, 2020

وكان عدد من الفاشينيستات قد خضعن للتحقيق على دفعتين في الأيام القليلة الماضية، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة.

وشملت الدفعتين (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، جمال النجادة، ونهى نبيل، عهود العنزي، فوز الفهد، شفاء الخراز، إضافة إلى مشاري بويابس، يعقوب بو شهري، وزوج نهى نبيل).

ووجهت النيابة للمشاهير تهمة ”غسيل أموال والمتحصل عليها من جريمة القيام بالإعلانات والدعايات دون الحصول على الترخيص من الجهات الحكومية، وإنشاء وإدارة حساب شخصي بالتواصل الاجتماعي يتصف مستخدمه بمهنية مختصة دون ترخيص من وزارة الإعلام، والإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، ومخالفة قانون حماية المستهلك“.