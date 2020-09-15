بعد ظهورها في فيديو إباحي.. إحالة فتاة "التيك توك" المصرية هدير الهادي للجنايات

أحالت النيابة العامة في مصر فتاة ”التيك توك“، هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح، الشهيرة بـ“هدير الهادي“، صاحبة فيديوهات الرقص على التطبيق، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أن تلك الإحالة تأتي على خلفية مقطع فيديو إباحي منسوب لهدير الهادي تم تداوله عبر مواقع إباحية عالمية، تبين من خلال فحصه أنه يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسر المصرية، فضلا عن كونه خادشا للحياء العام ويحرض على الفسق والفجور.

ونسبت النيابة العامة إلى فتاة ”التيك توك“ هدير الهادي، تهم الاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام وتحتوي على مواد إباحية.

وكشف المحامي المصري أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد هدير الهادي، أن التحريات التي جرت حيال المتهمة أكدت أنها أنشأت حسابا على ”تيك توك“، محملا عليه العديد من المقاطع، حيث وصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصل حسابها على 1.4 مليون إعجاب.

وأشار إلى أن التحريات رصدت الفيديو الإباحي وهي تقوم فيه بتصوير نفسها عارية تماما، إضافة إلى أنها تنشر مقاطع إباحية وتحصل بسببها على مقابل مالي يتم تحديده وفقا لأعداد المشاهدين لتلك المقاطع.

واعترفت المتهمة هدير الهادي بإنشاء حسابات إلكترونية على التطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي لبث مقاطع لها للحصول على نسب مشاهدة والتربح من ورائها ماليا.