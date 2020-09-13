شاب يقتل والديه رميا بالرصاص في الحديدة اليمنية

قتل شاب يمني والديه وأحد الجيران، بمديرية الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة، مساء الأحد، إثر مشاكل أسرية.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“، إن الشاب محمد عبدالله واصل، قتل والده ووالدته وأحد الجيران بمديرية الجراحي، عندما أطلق عليهم وابلًا من الرصاص، ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه بعد نحو ساعة من ارتكابه الجريمة.

وأشارت المصادر إلى أن الجريمة تقف خلفها مشاكل أسرية، تطورت إلى إقدام الشاب على جريمة القتل البشعة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوع واحد من إقدام شاب على قتل ستة من أفراد أسرته بينهم والدته وشقيقه وطفلان ورضيع بمديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار.