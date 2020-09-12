مشاجرة عنيفة بين باكستانيين في جدة والأمن السعودي يتدخل (فيديو)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على 6 مقيمين باكستانيين تشاجروا في أحد الأحياء السكنية في جدة نتيجة خلاف سابق بينهم.

وفي وقت سابق، تداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المتشاجرين والقبض عليهم، وهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية.

وذكر المتحدث أن المشاجرة نتيجة خلاف سابق بين المعنيين، حيث جرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لصحيفة ”سبق“ الإلكترونية السعودية.