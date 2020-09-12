الداخلية الكويتية ترد على اتهامات خطف الأجهزة الأمنية لمحام وضابط

نفت وزارة الداخلية الكويتية، صحة المعلومات الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض محامٍ وضابط للخطف من الشارع من قِبل الأجهزة الأمنية بظروف غامضة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، إن ما تم ذكره مخالف للواقع، مؤكدةً تطبيقها للقانون، ومشيرةً إلى“أن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقًا لقضايا سُطرت وقُيدت وحُقق بها وصدر قرار من قبلهم، بناءً على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة“.

بيان من وزارة الداخلية pic.twitter.com/8lRcCy2MhP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 11, 2020

ودعت الوزارة إلى تحري المعلومات من مصدرها الرسمي، مبينةً أن رجال الضبطية حريصون على تطبيق القانون وصونه.

وجاء نفي الوزارة عقب نشر النائب في مجلس الأمة شعيب المويزري مقطعًا صوتيًا قال فيه:“إن العقيد ناصر الطيار تم خطفه وإخفاؤه قبل أكثر من أسبوع، ولم يعلم ذووه بمكان وجوده لعدة أيام“.

إلى الشعب الكويتي

و سمو رئيس مجلس الوزراء

الكويت دولة دستور وقانون

خطف الناس وإخفائهم جريمه بشعه فبعد إخفاء العقيد ناصر بدر غيث الطيار منذ اكثر من أسبوع الان يختفي المحامي خالد الخبيزي من يوم الأربعاء الماضي ولا احد من أهله يعلم عنه أي شئ !

محاكمة وزير الداخليه واجب pic.twitter.com/Jjuo3tRkZB — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) September 11, 2020

وأضاف المويزري“أنه تلقى اتصالًا من أحد أفراد أسرة المحامي خالد الخبيزي، ليبلغه بأن المحامي تم أخذه من أمام مكتبه، يوم الأربعاء الماضي، أمام زوجته وهم لا يعلمون عنه أي شيء“.

وذكر المويزري عقب نشره للمقطع الصوتي الذي أشار فيه إلى اختفاء المحامي الخبيزي، اليوم الجمعة“أنه تم إبلاغ عائلة المحامي بأنه موجود لدى الجهات الأمنية“، دون أن يكشف المويزري عن طبيعة التهمة الموجهة للمحامي، وإذا ما كانت مرتبطة بقضية العقيد ناصر الطيار أم أنها قضية منفصلة.

بعد ثلاثة أيام من إختفاء المحامي خالد الخبيزي في جهه غير معلومه وبعد تصريحي اليوم عن حادثة إختفاءه والضغط الشعبي بوسائل التواصل الاجتماعي أبلغني أحد أفراد أسرته أنهم تلقوا إتصال من أحد الأجهزه الامنيه تفيد بوجوده لديهم#ناصر_الطيار #خالد_الخبيزيhttps://t.co/S2TC2CFkAU — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) September 11, 2020

وطالب المويزري بناءً على الاتهامات التي وجهها للأجهزة الأمنية بخطف المواطنين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ واستدعاء، بإقالة وزير الداخلية أنس الصالح ومحاكمته.

ولقي حديث المويزري تفاعلًا من قِبل النشطاء الذين أطلقوا وسم حمل اسم العقيد ناصر الطيار المحتجز حاليًا لدى الأجهزة الأمنية برفقة الضابط فيصل السلمان أحد أبناء الأسرة الحاكمة للتحقيق معهما بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية والمعروفة بـ ”تسريبات أمن الدولة“.