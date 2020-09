فيديو للحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي بالكويت

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو، قيل إنه للحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي. وأظهر فيديو مقتطع من كاميرا مراقبة داخل مستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا. وهزت جريمة فاطمة علي العجمي، الرأي العام الكويتي، بعدما حاول شقيق لها قتلها أمام منزلها وهي حامل قبل أيام، وتم نقلها للمستشفى، وضبط الشقيق، ليقوم شقيقها الآخر بالدخول إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، وينهي حياتها بـ4 رصاصات، ثم يسلم نفسه. وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو يحمل سلاحا. #إرم_نيوز #الكويت #أخبار #منوعات #جريمة #جرائم #قتل #كويتيات #اعلام #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #فاطمه_علي_العجمي #جريمه_سلوي