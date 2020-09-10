دبي.. إحالة موظف أمريكي للنيابة العامة بتهمة استيراد مخدرات

أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً أمريكياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتعاطي مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص لها.

وضبطت بحوزة الموظف الأمريكي علبة بلاستيكية شفافة تحتوي على 8 فلاتر سيجارة إلكترونية، وبداخلها سائل زيتي أصفر اللون يزن 102.44 غرام يحوي مادة خلاصة القنب الهندي.

وبحسب ما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، يوم الخميس، أقدم المتهم على جلب مواد مخدرة داخل طرد قادم من بلده يحتوي على مواد غذائية وأغراض شخصية.

وأفاد مفتش أول في جمارك دبي بأنه في حوالي الساعة 6:40 صباحاً، وأثناء التفتيش في شركة شحن سريع، تم الاشتباه بطرد قادم من أمريكا ذُكر في الأوراق الرسمية أنه يحتوي على أغراض شخصية من حذاء ونظارة وكيس حلاوة بطرد واحد، وبعد التفتيش يدوياً عُثر بداخله على حلويات لونها أزرق.

وبفتح الكيس عُثر على 8 فلاتر حشيش تستخدم لسجائر إلكترونية قادمة باسم المتهم، وعليه تم توقيفه وتحويله إلى قسم المكافحة.

وبضبط المتهم وتحليل ”عينة بول“ تبين وجود مركبات ومستقلبات ومركبات أخرى غير مدرجة في القانون الاتحادي، وهي دليل على تعاطي الحشيش أو الماريغوانا.

وعليه تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.