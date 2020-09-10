حكم نهائي ببراءة النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة

أصدرت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الخميس، حكما نهائيا يقضي ببراءة النائب السابق وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة، في قضية أثارت الجدل طويلا في المحاكم.

وكانت محكمة تمييز الأحوال الشخصية قد رفضت في مطلع يوليو/تموز دعوى النائب السابق وليد الطبطبائي بإرجاعه طليقته، فيما تقدمت طليقته بدعوى ضده بالتعويض بمبلغ نصف مليون دينار (ما يعادل 151,000 دولار) عما لحق بها من ضرر.

وسبق أن قضت محكمة التمييز في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بوقف تنفيذ حكم السجن بحق الطبطبائي في القضية، بعد إدانته بمواقعتها لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وتعود قضية الطبطبائي مع طليقته إلى نهاية العام 2017، إذ أصدرت محكمة الجنايات آنذاك حكما بحبسه سبع سنوات بتهمة مواقعتها بالحيلة، وتم تأييد الحكم في جلسات لاحقة، بعد أن تقدمت الأخيرة بشكوى ضده اتهمته فيها بمواقعتها بالحيلة أثناء سفرها خارج الكويت في رحلة علاجية لابنتهما.

وكان وليد الطبطبائي قد عاد من إسطنبول وقام بتسليم نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة.

ويعتبر الطبطبائي من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر تموز/ يوليو 2018، وسلم عدد منهم أنفسهم لتنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري.