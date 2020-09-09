10 سبتمبر

قاتل الكويتية داخل "العناية المركزة" يسلّم نفسه للسلطات الأمنية

قاتل الكويتية داخل "العناية المركزة...

سلَّم المواطن الكويتي الذي قتل قريبته داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك، نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى في وقت سابق، اليوم

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

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سلَّم المواطن الكويتي الذي قتل قريبته داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك، نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وفراره من مكان الجريمة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن القاتل سلَّم نفسه عقب ساعات من تنفيذه الجريمة والهروب من المستشفى، وجارٍ التحقيق معه حاليًا للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها.

وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، اليوم الأربعاء، على يد قريبها الآخر، والمرجح أنه شقيقها الثاني بحسب ما أكدته حسابات إخبارية تداولت الخبر الذي أثار حالة من الغضب والاستغراب من تمكن الجاني من دخول غرفة العناية المركزة بسلاحه.

وأكدت صحيفة ”الجريدة“ نقلًا عن مصدر أمني أن“الجهات الرسمية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزة التي لا يُسمح بدخولها إلا للأطباء والكادر التمريضي، وعدم وجود حراسة على المجني عليها“.

واستنكرت شريحة واسعة من الكويتيين بينهم حقوقيون وأكاديميون الجريمة وما تعرضت له المجني عليها داخل المستشفى، مطالبين السلطات بمعاقبة الجاني حمايةً للمرأة التي يقول بعض النشطاء ”إنها تتعرض للعنف والقتل بسبب قانون الجزاء الذي يخفف الحكم عن قاتل الأنثى في ظروف معينة“.