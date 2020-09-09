قاتل الكويتية داخل "العناية المركزة" يسلّم نفسه للسلطات الأمنية

سلَّم المواطن الكويتي الذي قتل قريبته داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك، نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وفراره من مكان الجريمة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن القاتل سلَّم نفسه عقب ساعات من تنفيذه الجريمة والهروب من المستشفى، وجارٍ التحقيق معه حاليًا للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها.

وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، اليوم الأربعاء، على يد قريبها الآخر، والمرجح أنه شقيقها الثاني بحسب ما أكدته حسابات إخبارية تداولت الخبر الذي أثار حالة من الغضب والاستغراب من تمكن الجاني من دخول غرفة العناية المركزة بسلاحه.

في جريمة سلوى..

القاتل مُقتحم العناية المركزة «شقيق» المواطنة المقتولة والجاني مُطلق النار أمام منزلها قبل يومين pic.twitter.com/xYVav5NCxv — خبر عاجل (@Breakingkw) September 9, 2020

مقتل مواطنة مواليد 1985 بطلقه نارية من شقيقها أثناء وجودها في العناية المركزة بمستشفى المبارك والتي ادخلت على أثر تعرضها لإطلاق النار يوم أمس من قبل شقيقها الآخر أمام منزلها في منطقة سلوى وتم ضبطه بعد هروبه والعثور عليه نائم بسيارته في شاطئ البدع ، ولايزال البحث عن القاتل#الكويت — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 9, 2020

قاتل شقيقته في العناية المركزة بمستشفى المبارك قام بتسليم نفسه وسلاح الجريمة إلى رجال الأمن قبل قليل!! — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 9, 2020

وأكدت صحيفة ”الجريدة“ نقلًا عن مصدر أمني أن“الجهات الرسمية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزة التي لا يُسمح بدخولها إلا للأطباء والكادر التمريضي، وعدم وجود حراسة على المجني عليها“.

واستنكرت شريحة واسعة من الكويتيين بينهم حقوقيون وأكاديميون الجريمة وما تعرضت له المجني عليها داخل المستشفى، مطالبين السلطات بمعاقبة الجاني حمايةً للمرأة التي يقول بعض النشطاء ”إنها تتعرض للعنف والقتل بسبب قانون الجزاء الذي يخفف الحكم عن قاتل الأنثى في ظروف معينة“.

جريمة بشعة، بشعة جداً وأبعادها أبشع وأخطر!

صح، ما نعرف التفاصيل والسبب

لكن اللي نعرفه بأن القتل جريمة، وعندنا مادة في القانون -للأسف- بإمكانها تساعد الجناة في الإفلات من العقاب، وتشجع غيرهم على القتل تحت ذريعة "الشرف" ونحن بدولة قانون وبسنة ٢٠٢٠! لي متى؟

#جريمة_سلوى — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) September 9, 2020

إجرام وبشاعة بكل تفاصيل #جريمة_سلوى لا تكفي الكلمات لوصف قتل امرأة في غرفة العناية المركزة !! دخلت المستشفى بسبب طلق ناري ثم تترك دون حراسة من #وزارة_الداخلية ليدخل مجرم آخر ويرديها قتيلة! إصرار على القتل إصرار على الإجرام.. وتهاون من @Moi_kuw

رحمك الله يا فاطمة #الكويت — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 9, 2020