9 سبتمبر

السعودية.. معاقبة ممرض بسبب إهدائه ملابس داخلية لزميلته (فيديو)

السعودية.. معاقبة ممرض بسبب إهدائه...

قالت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، إنها استكملت إجراءات ضبط ممارس صحي يعمل في إحدى مستشفيات المدينة الخاصة بعد قيامه بإهداء زميلة له ملابس داخلية نسائية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

قالت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، إنها استكملت إجراءات ضبط ممارس صحي يعمل في إحدى مستشفيات المدينة الخاصة بعد قيامه بإهداء زميلة له ملابس داخلية نسائية في حادثة أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت صحة جدة في بيان عبر تويتر، عقب تداول فيديو للحادثة المثيرة ”توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية“.

ووصفت صحة جدة، تصرف الممارس الصحي الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، بأنه ”غير لائق.

وكان مقطع فيديو للمارس الصحي الذي بدا أنه ممرض من خلال الملابس التي يرتديها، قد أظهر قيامه بإهداء ممرضة أجنبية ذات ملامح آسيوية، الهدية بينما كانت تضحك هي وأخريات تواجدن في المكان.

ويقول مغردون في تويتر، إن الجميع كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الممرضة، وأن الهدية جزء من مزاح ارتضاه الجميع.

 

 

غير أن تصرف الممارس الصحي آثار ردود فعل غاضبة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتدخل صحة جدة لمعاقبته.