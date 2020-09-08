السعودية.. معاقبة ممرض بسبب إهدائه ملابس داخلية لزميلته (فيديو)

قالت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، إنها استكملت إجراءات ضبط ممارس صحي يعمل في إحدى مستشفيات المدينة الخاصة بعد قيامه بإهداء زميلة له ملابس داخلية نسائية في حادثة أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت صحة جدة في بيان عبر تويتر، عقب تداول فيديو للحادثة المثيرة ”توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية“.

ووصفت صحة جدة، تصرف الممارس الصحي الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، بأنه ”غير لائق.

إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية. pic.twitter.com/wPuuuOgFd9 — صـحة جدة (@Jeddahhealth) September 8, 2020

وكان مقطع فيديو للمارس الصحي الذي بدا أنه ممرض من خلال الملابس التي يرتديها، قد أظهر قيامه بإهداء ممرضة أجنبية ذات ملامح آسيوية، الهدية بينما كانت تضحك هي وأخريات تواجدن في المكان.

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت

. الموضوع باختصار وتكبير دماغ :

ممرضه فلبينية كان يوم ميلادها وصديقاتها اتفقوا يسوون فيها مقلب ويهدونها (كلوت) هدية وطلبو من الدكتور السعودي تقديمه والدليل رفضه في بداية المقطع !

خلونا من ولدنا الدكتور وعطونا علوم عيالنا سود الوجيه الي بامريكا pic.twitter.com/NZDOjah7LT — بَـــرق ⚖️ (@qh_qr) September 7, 2020

ويقول مغردون في تويتر، إن الجميع كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الممرضة، وأن الهدية جزء من مزاح ارتضاه الجميع.

#ممرض_يهدي_فلبينية_كلوت السالفه

زميلاتها جايبين لها هدايا

بعيد ميلادها

وعلى طريقة لعبة ومزح

يضعون مجموعة

اشياء بالكيس

ويختارون لها هي وحضها اخونا الممرض خلوه هو اللي يختار

وطلع اختيار بالحض ( كلسون ابو خط)

😁

تورط بحسن نيه — فارس الربعان (@F_35_sky) September 8, 2020

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت خل نشوف بيفصلونه مثل مافصلو السعوديه اللي تقدم الطلبات ولا دايم الذكر ذنوبه مغفوره — غاده الالمعي (@gadah000h) September 8, 2020

مسكين كانو يمزحون الموضوع انتشر #ممرض_يهدي_فلبينية_كلوت — Lody Assiri (@LodyAssiri) September 8, 2020

غير أن تصرف الممارس الصحي آثار ردود فعل غاضبة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتدخل صحة جدة لمعاقبته.