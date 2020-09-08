جميلة إسماعيل تقدم بلاغا للنائب العام بعد ورود اسم نجلها شادي أيمن نور في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

أعلنت الإعلامية جميلة إسماعيل، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام في مصر، بصفتها وكيلة عن ابنها شادي أيمن نور، بسبب ورود اسم نجلها ضمن المتهمين في قضية اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت.

واتهمت جميلة إسماعيل مجموعات من الصحفيين والمواقع الإلكترونية بـترويج أن ابنها نجل السياسي المصري أيمن نور ضمن المتهمين في قضية فيرمونت، معتبرة ذلك ”عكس الحقيقة الثابتة، وهو أنه كان داعمًا مع الآلاف من الشباب للضحايا، وخاصة بعد بيانات التأكيد من مؤسسات في الدولة على تقديم الدعم والطمأنينة والحماية للضحايا“.

وتابعت: ”الحملة تعمل بوقاحة متناهية على تزييف وقلب الحقيقة، ويتصور القائمون عليها أنهم بذلك يستطيعون تضليل العدالة أو حماية الجناة الفعليين بالافتراء على الشهود والداعمين للضحايا، والانتقام منهم وترويج أكاذيب وشائعات ماسة بشرفهم وسمعتهم“.

وأشارت إلى أن ضمن البلاغ ”ثلاث وقائع أخرى وطلبات متصلة بذات القضية أحرص من جانبي أن تظل في حيز السرية لثقتي أن النيابة العامة ستتخذ اللازم في شأنها نحو تحقيق العدالة“.