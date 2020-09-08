حكم بسجن"عريس" تونسي تعمد نقل فيروس كورونا في حفل زفافه

أصدرت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، مذكرة إيداع بالسجن ضد شاب مُصاب بفيروس كورونا المستجد، تعمّد نقل العدوى إلى شخصين.

وقال المتحدث باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية فريد بن جحا، إن المُصاب بكورونا أقام حفلا بمناسبة عقد قرانه، بالرغم من علمه بإصابته بالفيروس.

وأضاف أن المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية وجهت للشابب تُهمة التسبب عمدا في نقل الفيروس لغيره، مشيرًا إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبة سجنية من سنة إلى 3 سنوات، لكل من ينقل العدوى عمدا.

والجدير بالذكر أن المتهم بنقل العدوى، عاد من ليبيا إلى تونس مؤخرا، وخضع لفترة حجر صحي إجباري، وجرى إعلامه بأنه مصاب بفيروس كورونا.

ولم يلتزم المُتهم بنقل العدوى، بما طلبته السلطات التونسية منه، وأقام حفلا بمناسبة عقد قرانه، ودعوة أقاربه، ما تسبب بنقل العدوى لشخصين حضرا الحفل، تم إخضاعهما للحجر الصحي الإجباري بعد أن تبيّن أن نتيجة تحليليهما كانت إيجابية.