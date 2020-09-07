دبي.. أمين مخزن يسرق صناديق "قفازات جراحية"

سرق أمين مخزن طبي في دبي 28 صندوقًا من القفازات الجراحية، خلال أزمة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

ووفق صحيفة ”غلف نيوز“ المحلية والناطقة بالإنجليزية، سرق رجل هندي الجنسية (43 عامًا)، ويعمل في دائرة حكومية صناديق تحوي قفازات جراحية، بقيمة 8400 درهم (نحو 2300 دولار)، في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

واتصل المتهم بمالك شركة توريد طبية، يعرض عليه بيع الصناديق، لكن المالك بادر من فوره إلى إبلاغ الدائرة الحكومية، التي يعمل بها المتهم، والتي بدورها أبلغت شرطة دبي، حيث نصبت كمينًا للمتهم وقبضت عليه.

وقال مسؤول في الدائرة الحكومية: إن ”المتهم يعمل أمينًا للمخزن منذ عام 2010، ويملك مفاتيحه“.

وأضاف: ”صدمت عندما سمعت ما فعله، ولا أعرف كيف تمكن من أخذ الصناديق، لقد تسبب بأضرار بقيمة 8400 درهم“.

وتمكنت شرطة دبي من استرداد الصناديق المسروقة، فيما اتهمت النيابة العامة أمين المخزن بالاختلاس.