المصري المعتدى عليه في الكويت يتصالح مع المعتدين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تصالح الشاب المصري المعتدى عليه في مدنية الفحيحل، مع المعتدين عليه، ورفض الوافد المصري التقدم ببلاغ ضدهم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان لها نشرته عبر ”تويتر“ إن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأضافت الإدارة أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الاجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة أفاد أنه لايرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة هذا وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم.

وكان تم تداول مقطع فيديو بين نشطاء على موقع ”تويتر“، أظهر اعتداء كويتيين على عامل في محل للألعاب الإلكترونية في متجر بمنطقة الفحيحيل في الكويت، وسط غضب واسع بين المتابعين.

وظهر خلال الفيديو الذي نشر عبر منصات التواصل شابان كويتيان، وهما يعتديان بالضرب المبرح على شاب يحمل الجنسية المصرية يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل، وذلك بعد أن أجرى حوارا قصيرا معهما، ليفاجأ بالضرب دون توقف.