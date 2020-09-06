قضية "طفل الرياض".. القبض على أب سعودي عنف طفله لاستفزاز طليقته

ألقت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعنف طفله الصغير؛ بهدف استفزاز طليقته.

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي، أنه ”تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء“.

تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء. https://t.co/aQM7MFJpH2 — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 6, 2020

وكان مقطع الفيديو الذي تم تناقله على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضبا كثيرا من النشطاء السعوديين.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

🚫تنويه الى السلطات السعودية🚫

استغاثه جاتلي من ام مصريه دلوقتي و كانت متجوزه شخص سعودي اسمه حسين محمد علي الحارثي مقيم ب شمال #الرياض حي العارض ، على روايتها أن الأب اخد منها ابنها بالقوه و التهديد و أجبرها أنها تسلمله الولد في القسم و اخد الولد و#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف pic.twitter.com/EiYNBMEQWL — DrFeminist♀️ (@Drfeminist_) September 5, 2020

وأكد المتابعون في معلومات تم تداولها بشأن تعنيف طفل الرياض، من جانب والده، أن الأخير أخذ الطفل من والدته تحت القوة والتهديد، إذ نقل أحد الحسابات في موقع ”فيسبوك“ ويُدعى صاحبه وجدي خالد، مرفقا مقاطع فيديو التعنيف وشهادة طلاق الزوجين والهوية الشخصية للزوجة.

وقال وجدي، إن القصة وردت إليه عبر بريده الخاص، إذ استنجدت به الأم التي تحمل الجنسية المصرية، مطالبة إياه بنشر المقطع الذي يظهر تعنيف طليقها السعودي لابنهما؛ وذلك بهدف استفزازها بعد أن رفعت عليه قضية خلع.

وطالب وجدي بمساعدته لإرجاع الولد لحضانة والدته.