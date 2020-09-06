6 سبتمبر

قضية "طفل الرياض".. القبض على أب سعودي عنف طفله لاستفزاز طليقته

قضية "طفل الرياض".. القبض على أب سع...

ألقت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعنف طفله الصغير؛ بهدف استفزاز طليقته. وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي، أنه

المصدر: فريق التحرير

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ألقت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعنف طفله الصغير؛ بهدف استفزاز طليقته.

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي، أنه ”تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء“.

وكان مقطع الفيديو الذي تم تناقله على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضبا كثيرا من النشطاء السعوديين.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

وأكد المتابعون في معلومات تم تداولها بشأن تعنيف طفل الرياض، من جانب والده، أن الأخير أخذ الطفل من والدته تحت القوة والتهديد، إذ نقل أحد الحسابات في موقع ”فيسبوك“ ويُدعى صاحبه وجدي خالد، مرفقا مقاطع فيديو التعنيف وشهادة طلاق الزوجين والهوية الشخصية للزوجة.

وقال وجدي، إن القصة وردت إليه عبر بريده الخاص، إذ استنجدت به الأم التي تحمل الجنسية المصرية، مطالبة إياه بنشر المقطع الذي يظهر تعنيف طليقها السعودي لابنهما؛ وذلك بهدف استفزازها بعد أن رفعت عليه قضية خلع.

وطالب وجدي بمساعدته لإرجاع الولد لحضانة والدته.