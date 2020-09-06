مصر.. محامي "سيدة المحكمة" يتهم ضابط الشرطة بالتحرش بموكلته

شهدت قضية المشاجرة التي وقعت بين مستشارة في النيابة الإدارية وضابط شرطة، داخل إحدى المحاكم في مصر، تطورات جديدة، بعدما قررت النيابة العامة إحالة السيدة للمحاكمة.

وأعلن محامي المستشارة بالنيابة الإدارية، أحمد مهران، أنه سيتقدم ببلاغ ضد الضابط، لاتهامه بالتعدي على موكلته والتحرش بها وتقييد حريتها.

وقال مهران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الآن أصبح لي صفة قانونية بعد توكيل من المستشارة نهى الإمام، للترافع في قضيتها“.

وأضاف المحامي في منشوره: ”سيكون أول شغلنا بلاغ للنيابة العامة ضد الضابط وليد عسل؛ لاتهامه بالتعدي عليها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في يديها دون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وبالمخالفة للدستور المصري، الذي يُجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها“.

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وتابع: ”الخطأ مشترك، وعلى من أخطأ أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن خطئه، كما أن لدينا التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ“.

وكان النائب العام في مصر، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، والمعروفة إعلاميا بـ ”سيدة المحكمة“، بتهمة اعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته.

وقالت النيابة العامة، في بيان صدر عنها، السبت: إن ”المتهمة أهانت أحد الضباط بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته، وتعدت عليه بالقوة والعنف، وإنه حدث مع تعدي المذكورة على الضابط ضرب نشأ عنه جروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي“.