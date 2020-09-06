عراقية تتواطأ مع عشيقها لقتل زوجها وتلقي بجثته في الصرف الصحي (صور)

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن جريمة خطف وقتل ارتكبتها سيدة عراقية بحق زوجها بالتعاون مع عشيقها.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم تشكيل فريق عمل ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) بأخذ المجني عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد 24 ساعة تم إلقاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاق على قتله“.

وأضاف البيان: ”قام الجاني باستدراج المجني عليه إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عدة طعنات ثم رماه فيها، وتم الانتقال إلى محل الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي“.

وتابع البيان: ”كذلك تم إلقاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم النكراء“.