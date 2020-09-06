حرمان طفلة إيرانية من مواقع التواصل ينتهي بجريمة قتل

قتلت طفلة إيرانية تبلغ من العمر 14 عامًا والدتها، التي كانت تعارض ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وقالت الوكالة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الطفلة مزجان، قتلت يوم الجمعة الماضي والدتها مريم (40 عامًا)، مشيرة إلى أنه ”قبل الجريمة المأساوية، كان هناك شجار بين الأم وابنتها المراهقة، التي كانت تصر على الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تعارض والدتها ذلك“.

وبحسب الوكالة، اعترفت الطفلة بالجريمة، وذكرت أن السبب يرجع لخلافات وشجار مع والدتها، بشأن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مزجان: ”أمي كانت تعارض كثرة المحادثات عبر الإنترنت مع أصدقائي، أو استخدام الهاتف، وكانت تصر على الدراسة بدلًا من الدردشة مع الاصدقاء في مجموعات عبر تطبيق تلغرام“.

وأوضحت أنها خنقت والدتها بسلك الشاحن الخاص بهاتفها الخلوي، ولفته بقوة حول رقبتها، مضيفة: ”حاولت والدتي سحب السلك، ثم سقطت ميتة، شعرت بالخوف الشديد، وبكيت لبضع ساعات على جثتها“.

وتابعت مزجان: ”كنت غاضبة ولم أنوِ قتل والدتي، وما زلت آسفة جدًا“.