رفع دعاوى ضد المستهزئين والشامتين بمداني قضية "ضيافة الداخلية" في الكويت

يعتزم فريق قانوني مكلف من قبل المدانين بقضية الاختلاسات الشهيرة في الكويت المعروفة إعلاميا بـ ”ضيافة الداخلية“، رفع دعاوى قضائية ضد الشامتين والمستهزئين بالمدانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ المحلية عن عزم الفريق القانوني رفع الدعاوى، مبينا ”أن الحكم القضائي بإدانة أي شخص لا يعطي أي أحد الحق بشتمه أو الإساءة إليه خصوصا إذا طال الشتم عائلة المدان“.

وتابع المصدر ”الانتقاد مسموح وكفله الدستور، إلا أن الشتم والطعن بكرامة المدانين بقضايا مختلفة ومنها الفساد يعطيهم الحق برفع دعاوى ضد شاتميهم“.

وأشار إلى بعض الدعاوى التي رُفِعت سابقا ضد مغردين ومنها جمع أحد الأشخاص لمبلغ يقدّر بنحو 5 ملايين دينار، أكثر من 16 مليون دولار، حصل عليها بعد رفعه دعاوى ضد مغردين أساؤوا إليه وإلى عائلته بعد القبض عليه.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في الـ 16 من الشهر الماضي حكمها في قضية ”ضيافة الداخلية“ ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بين البراءة والسجن بين 30 عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.