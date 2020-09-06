كويتيون يعتدون على عامل مصري ويوثقون الواقعة (فيديو)

تداول نشطاء على ”تويتر“، فيديو أظهر اعتداء كويتيين على عامل في محل للألعاب الإلكترونية في متجر بمنطقة الفحيحيل في الكويت.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لشبكة ”تفتيش الكويتية“، على موقع ”تويتر“، شبانا كويتيين، وهم يعتدون بالضرب المبرح على شاب يحمل الجنسية المصرية يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل، وذلك بعد أن أجرى محادثة قصيرة معهم، ليفاجأ بالضرب دون توقف.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 5, 2020

وقام أحد الشبابن الكويتيين، بتوثيق ضرب العامل من خلال هاتفه، بطريقة أظهرت أنهم كانوا يخططون للقيام بهذه الفعلة.

وأبدى العديد من المغردين غضبهم من الواقعة، حيث قال مدون في تعليق على الفيديو: ”قمة الاستهتار والتشهير، #وزارة_الداخلية وقفوا هذا العبث والاستهتار من قبل المراهقين والتشهير والتعدي على الغير“.

قمه الاستهتار وقلة الادب والتشهير ، #وزارة_الداخلية وقفوا هذا العبث والاستهتار من قبل المراهقين والتشهير والتعدي على الغير — M.ALMASHAAN🇰🇼 (@kuwaity______Q8) September 5, 2020

وطالب متابع آخر، وزارة الدخلية الكويتية بالتدخل لمحاسبة مرتكبي الواقعة قائلاً: ”تصرف غير مسئول وعلى وزارة الداخلية إيقاف هذا العبث وتطبيق القانون علي المتجاوزين على الوافدين وغيرهم هذا التصرف يسيء للكويت.. اللي حصل عيب“.

تصرف غير مسئول وعلي وزارة الداخلية إيقاف هذا العبث وتطبيق القانون علي المتجاوزين علي الوافدين وغيرهم هذا التصرف يسئ للكويت . اللي حصل عيب — الشامخ (@alshami5_q8) September 5, 2020

وقال آخر: ”تصرف أحمق يجب أن يعاقبوا عليه وأنا أعلم علم اليقين بأنهم سيكونون بيد الأمن مجرد ساعات قليلة“.

تصرف احمق يجب ان يعاقبون علية وانا اعلم علم اليقين بانهم سيكونون بيد الامن محرد ساعات قليلة — Nasar (@Nasar64472366) September 5, 2020

يذكر أن واقعة الاعتداء على الشاب المصري في الكويت، لم تكن الأولى، فكانت هناك واقعة شهر يوليو الماضي، عندما تعرض مقيم من الجنسية المصرية يعمل ”كاشير“ بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل مواطن كويتي.

وفي شهر أغسطس الماضي، أكدت نقابة الأطباء المصرية، تعرض طبيب مصري للضرب في مستشفى بالكويت، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر.