مصر.. الإعدام لطالب والمؤبد لصديقه قتلا رجلا بسبب 13 دولارا

قضت محكمة الجنايات في مصر، على طالب في المرحلة الثانوية بالإعدام شنقا بتهمة قتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه (يعادل 12.65 دولار)، ومعاقبة الأخير بالسجن المؤبد.

وكان قرار الإحالة الصادر للمتهمين من النيابة المصرية إلى الجنايات، قد أشار إلى أن المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، وبالاشتراك مع المتهم الثاني، أقدما على قتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار.

وبحسب التحقيقات، أعد المتهمان لهذا الغرض ”ماسورة حديدية ”، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص من المجني عليه حتى عاجله أحدهما بتلك الأداة على خلفية الرأس ما أفقده توازنه وسقط أرضا، ثم قام الأول بشل حركته، وكتم الثاني أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتأكدا على وفاته قام الثاني بذبحه بـ“سكين“ أحضرها له الأول من داخل المسكن، وفقا للتحقيقات.

وسرق المتهمان مبلغ 200 جنيه، والهاتف المحمول للمجني عليه.