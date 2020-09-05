الادعاء السعودي يطالب بتشديد العقوبة على متهمي قضية "خاطفة الدمام"

طالب الإدعاء العام السعودي، بتشديد وتغليظ العقوبات على المتهمين في قضية سيدة خطفت 3 أطفال قبل نحو 20 عاما، وباتت تعرف بـ ”خاطفة الدمام”.

وقضت المحكمة الجزائية بالدمام الاثنين الماضي بالقتل تعزيرا ضد المتهمة الرئيسية في القضية، والسجن للمتهم الثاني 25 سنة و6 أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة و6 أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة 5 آلاف ريال.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية اليوم السبت عن مصدر لم تسمه قوله إن فريق الادعاء العام المكلف بالترافع في القضية ”قدم لائحة اعتراضية على الأحكام الصادرة في القضية“ التي تحظى بمتابعة واسعة في المملكة.

وطالبت النيابة العامة في وقت سابق بتطبيق حد الحرابة على 3 من المتهمين في القضية؛ لـ“انطواء أفعالهم المجرمة على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض“.

واعتبرت النيابة العامة أن تشديد العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا ”فيه زجر وردع لمن تسول له نفسه الإقدام على المساس بالأمن والسكينة.