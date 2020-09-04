أم ألمانية تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار

أقدمت أم في ال 27 من العمر على قتل 5 من أطفالها بمدينة ”زولينغن“ غرب ألمانيا، ثم حاولت الانتحار بالارتماء أمام القطار.

وأعطت المتهمة أدوية منومة لأطفالها، قبل أن تقوم بخنقهم حسب تصريح للضابط ”مرسيل مايرهوفير“ الذي يقود التحقيق في القضية ، خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وعثرت الشرطة على جثت الأطفال يوم الخميس الماضي بمسكن العائلة، بعد بلاغ من جدتهم .

ويتعلق الأمر بثلاث فتيات عمرهن 1و2و3 سنوات ، وولدين عمرهما 6 و8 سنوات ، ولم تكن على أجسادهم أية آثار للعنف حسب ذات المصدر.

ونجا من الجريمة الشنعاء طفلها السادس ، البالغ من العمر 11 عاما ، حيث كان يتواجد بالمدرسة قبل أن تأتي الأم وتصطحبه ، بدعوى وجود حالة وفاة بالعائلة.

وركبت معه القطار حتى محطة ”دوسلدورف“ ، قبل أن تنزل وتتركه يواصل الرحلة بمفرده إلى منزل الجدة.وهناك حاولت الانتحار ، بعد أن بعثت رسالة نصية إلى والدتها ، تخبرها فيها أنها قتلت أطفالها.

وتم تسليم الطفل الناجي لجدته التي تقيم بمدينة ”مونشنغلادباخ“ التي تبعد عشرات الكيلومترات عن ”زولينغن“.

أما الأم فتوجد حاليا بالمستشفى، حيث تعاني من إصابات جسدية لكن حياتها ليست في خطر.

وأكدت الشرطة أن الأم تبقى المتهمة الوحيدة في هذه الجريمة، ولا يشتبه بتورط أي من الآباء الثلاثة للأطفال الستة .