مصر.. القبض على طبيب طنطا النفسي المتهم بالتحرش بالمرضى

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، القبض على طبيب نفسي لاتهامه بالتحرش بالمريضات المترددات عليه، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إلى أن ضبط المتهم جاء بعد تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية تحرش بهن.

وتابعت أن الطبيب المتهم طلب من المريضات إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

ولفتت إلى أنه بالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت العديد من الفتيات في مدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية اتهمن طبيبًا نفسيًا بالتحرش بهن داخل عيادته بعد أن كان يوهم ضحاياه بعلاجهن بالأحضان والتلامس الجسدي، زاعمًا أن هذه الطريقة معتمدة في العلاج خارج البلاد، بحسب ما أثارته العديد من الضحايا عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، هاشتاغ ”#الدعم_لضحايا_متحرش_طنطا“ ومن خلاله سردت عدة فتيات قصصهن مع الطبيب النفسي، متهمات إياه بالتحرش بهن خلال علاجهن داخل العيادة، والبعض منهن أكدن أنه طالبهن بالخروج معه للتنزه بزعم العلاج النفسي.