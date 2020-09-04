رجل يقتل 3 نساء من عائلته في الشارع جنوب العراق

تمكنت شرطة محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم الجمعة، من اعتقال شخص أقدم على قتل شابات ثلاث وإصابة رابعة من بنات عائلته، وذلك بإطلاق النار عليهن باستخدام سلاح ”كلاشنكوف“، في شارع عام صباح اليوم.

وكشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، في بيان صحفي، أنها ألقت القبض على الجاني أثناء هروبه بعد تنفيذه للجريمة، إلى منطقة قضاء شط العرب بالبصرة، ومن المقرر إحالته للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات معه.

وشهدت محافظة البصرة صباح اليوم جريمة قتل صادمة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثث ثلاث نساء ملقاة على جوانب من شارع عام بالقرب من منزلهن في منطقة الشخاطة بمدينة الهارثة في البصرة، وهن مضرجات بدمائهن.

كما تم العثور على امرأة رابعة ملقاة بجانبهن، وكانت مصابة.

وكشفت وسائل إعلامية أن القاتل نفذ جريمته بحق النساء وهن قريباته، بسبب خلاف عائلي، حول ”غسل العار“.

وبحسب صحيفة بغداد بوست العراقية، فإن مصدرا مطلعا على الحادثة، أكد للصحيفة بأن القاتل أقدم على قتل ثلاثة من نساء عائلته، بعدما تم اتهامهن بإقامة علاقة غير شرعية مع شاب من أبناء العائلة، ويتواجد حالياً خارج البلاد.